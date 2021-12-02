ТАССЦБ в III квартале инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров мошенниковПо инициативе Банка России в июле - сентябре 2021 года было заблокировано 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников, сообщает регулятор.ТАССЗа отчетный период кибермошенники пытались похитить у россиян 3,2 млрд рублей.Экономика сегодняВсего за июль - сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тыс. случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.ТАССОдновременно ЦБ в третьем квартале текущего года направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проверки и снятие с делегирования 1 929 мошеннических ресурсов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняВести ПодмосковьяФАНFBM.ruНародные новостиГлавный региональныйПодробнее о событииЗа три месяца в РФ заблокировано 24,4 тыс. телефонных номеров мошенниковАргументы и Факты04:00Центробанк инициировал в третьем квартале блокировку 24,4 тысячи телефонных номеров мошенниковПРАЙМ02:08Центробанк в июле-сентябре года инициировал блокировку 24,4 тысяч телефонных номеровДеловое.ТВ02:54Банк России оценил потери россиян от действий кибермошенниковЭкономика сегодня03:36Центробанк РФ инициировал блокировку 24,4 тысячи мошеннических номеров телефоновФАН02:32ЦБ заблокировал более 20 тыс. мошеннических телефонных номеров в III кварталеИзвестия02:27ЦБ в III квартале инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров мошенниковТАСС02:57Показать ещёОценить4Поделиться