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ЦБ в III квартале инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников

По инициативе Банка России в июле - сентябре 2021 года было заблокировано 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников, сообщает регулятор.
ТАСС
За отчетный период кибермошенники пытались похитить у россиян 3,2 млрд рублей.
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Всего за июль - сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тыс. случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС
Одновременно ЦБ в третьем квартале текущего года направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проверки и снятие с делегирования 1 929 мошеннических ресурсов.
ПРАЙМ

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