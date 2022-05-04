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ЦБ в I квартале зафиксировал рост жалоб потребителей финуслуг на 38% из-за санкций

По данным ЦБ, в общем количестве жалоб на долю кредитных организаций пришлось 51,6%, на долю некредитных финансовых организаций (НФО) и участников корпоративных отношений - 30%.
ТАСС
Значительная часть обращений была вызвана необходимостью разъяснения мер поддержки граждан и бизнеса, временного порядка операций с наличной валютой, приостановкой торгов на бирже и работой платежных карт в условиях ограничений.
ТАСС
Рост количества жалоб на кредитные организации составил 15,5%. Среди наиболее распространенных санкционных тем обращений в отношении банков - отказ в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также отсутствие наличных в банкоматах.
Finam.Ru
На фоне санкций в 7,2 раза выросло количество обращений в отношении участников рынка ценных бумаг.
Финмаркет

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