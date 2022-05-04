Значительная часть обращений была вызвана необходимостью разъяснения мер поддержки граждан и бизнеса, временного порядка операций с наличной валютой, приостановкой торгов на бирже и работой платежных карт в условиях ограничений.
Рост количества жалоб на кредитные организации составил 15,5%. Среди наиболее распространенных санкционных тем обращений в отношении банков - отказ в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также отсутствие наличных в банкоматах.
На вопрос журналистов, стоит ли прислушиваться к сообщениям западных СМИ о том, что 9 мая российское руководство может принять какое-то решение по поводу специальной военной операции на Украине и даже может объявить мобилизацию в РФ, Песков сказал: "Нет, не стоит".