Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (9), при этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 14 поддельных монет номиналом 5 рублей и одна монета номиналом 1 рубль.
"Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (473). Поддельных банкнот евро обнаружено 81. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (2)", — заключили в Банке России.
Правоохранители за пять месяцев изъяли у жителей Полтавской области Украины более 7 тысяч единиц оружия, две боевые бронированные машины и 11 танков, возбуждено 92 уголовных производства, сообщили в полтавской областной прокуратуре.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипломатического корпуса заявил, что Евросоюз и США могут заморозить валютные резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение.
«Газпром» ранее предупреждал, что с 27 июля выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток», после чего объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).