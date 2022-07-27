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ЦБ: в России во II квартале на четверть снизилось выявление фальшивых банкнот и монет

«В банковской системе Российской Федерации было обнаружено 6387 поддельных денежных знаков Банка России, что на 26,96% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (8744)», — сказано в сообщении.
РБК
Как сообщает пресс-служба Центробанка России
 27 июля, выявлено 3 908 поддельных пятитысячных купюр, 1 170 ненастоящих двухтысячных банкнот, 1 115 липовых банкнот номиналом 1 000 рублей.
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Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (9), при этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 14 поддельных монет номиналом 5 рублей и одна монета номиналом 1 рубль.
Frank Media
"Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (473). Поддельных банкнот евро обнаружено 81. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (2)", — заключили в Банке России.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ЦБ сообщил об уменьшении количества фальшивых банкнот
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В России сократилось число поддельных банкнот и монет
Московский Комсомолец05:09
ЦБ: в России во II квартале на четверть снизилось выявление фальшивых банкнот и монет
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