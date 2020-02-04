Экономика

ТАССТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
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Новая эра пирамид

Ведомости16:54

Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°09:15

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАСС07:04

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газета07:15

ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМ07:05

ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее

Финмаркет07:39

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБК07:01
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Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда

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Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
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Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
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"Ливерпуль" выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери Таун" самый юный состав в истории клуба.
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Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
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Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике

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Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне

Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

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Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
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Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
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Тессеракт и Хиддлстон в наручниках: первый тизер прояснил сюжет «Локи»

Есть одна деталь, которая проясняет сюжет, – это вышитая на робе аббревиатура TVA.
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Мелодия будильника влияет на пробуждение

Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета выяснили, что привычные всем «пищащие» звуки утреннего будильника негативно влияют на самочувствие человека в течение всего дня.
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Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса

Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.
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Зеленский нашел способ потратить выплаты «Газпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский нашел способ потратить выплаты российского «Газпрома» украинскому «Нафтогазу» — инвестировать средства в реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
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Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
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Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged

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Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил «Почту России»

Совет директоров "Почты России" утвердил бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова на пост генерального директора сроком на пять лет, следует из сообщения компании.
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