Экономика
ТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
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Наука
Мозг связывается с эмбриональным иммунитетом для борьбы с инфекцией
Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Футбол
Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
Гаджеты
Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
Господин Вейбинг не стал называть сроки практического внедрения 100-ваттной суперзарядки.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Футбол
«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»
«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 23-го тура французской Лиги 1.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
Киев настаивает на проведении выборов в Донбассе по законам Украины
Как сообщает телеканал "112 Украина", председатель парламента Украины Дмитрий Разумков вновь заявил, что условием проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса является соблюдение законов Незалежной.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации
Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Экономика
Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз
За последний год объем просроченных долгов россиян уменьшился. Сейчас жители должны 740-750 млрд рублей, годом ранее было 757,5 млрд рублей.
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны страны.
Общество
Чувашия в 2019 году попала в «красную» зону свободы интернета
Всего авторы доклада зафиксировали 438981 (в 2018 году — 662842) отдельный случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434275), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Кино
Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.