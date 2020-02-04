Экономика

ТАССТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
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Новая эра пирамид

Ведомости16:54

Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°09:15

ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМ07:05

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газета07:15

ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее

Финмаркет07:39

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАСС07:04

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБК07:01
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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