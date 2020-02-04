Экономика

ТАССТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
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с чего всё началось

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РБКвчера в 07:01

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Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газетавчера в 07:15

Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 09:15

ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее

Финмаркетвчера в 07:39

Новая эра пирамид

Ведомостивчера в 16:54

ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМвчера в 07:05

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАССвчера в 07:04

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБКвчера в 07:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:03, Ашберн
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Министерство сельского хозяйства России не рассматривает вопрос ограничений на поставки продуктов из Китая.
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Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
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Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.
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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

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Бывшая вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Правительство Приморья поможет реабилитировать «Луч»

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