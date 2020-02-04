Экономика

ТАССТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
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с чего всё началось

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РБК07:01

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Новая эра пирамид

Ведомости16:54

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБК07:01

ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее

Финмаркет07:39

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газета07:15

ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМ07:05

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАСС07:04

Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°09:15
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Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
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В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков.
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

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Трехкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо из-за перелома пальца пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне, который пройдет с 8 по 9 февраля.
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