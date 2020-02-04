ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

с чего всё началось

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Политика Группа демократов решила бойкотировать обращение Трампа к нации В США группа представителей Демократической партии решила бойкотировать ежегодное послание "О положении страны", с которым президент Дональд Трамп обратится к Сенату и Палате представителей конгресса.

Армия и оружие Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.

Происшествия В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Общество ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства контролировать розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.

Культура Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.

Общество Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками Мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени кредитной организации и путем обмана выводить деньги через их личные кабинеты или просто с карт.

Политика Зеленский определил судьбу $2,9 млрд, полученных от «Газпрома» Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда долларов, полученных от "Газпрома" в рамках соглашений по продолжению транзита газа, на реализацию в стране инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Общество Назван способ избежать заражения коронавирусом Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.

Армия и оружие Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков.