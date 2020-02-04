Экономика

ТАССТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РБК07:01

Подробнее о событии

Новая эра пирамид

Ведомости16:54

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБК07:01

ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее

Финмаркет07:39

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газета07:15

ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМ07:05

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАСС07:04

Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°09:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
РБК 21:48
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф 04:45
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:21
Здоровье

Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек

В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек.
РБК 20:12
Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
REGNUM 18:53
Общество

Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании

По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Известия 22:51
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Происшествия

Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса

Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
URA.Ru 08:08
Гаджеты

Эксперты рассказали, чем Samsung Galaxy Note 20 лучше Galaxy S20

Согласно информации специалистов, смартфон Samsung Galaxy Note 20 будет использовать более совершенную технологию обновления картинки на экране с частотой 120 Гц.
RuNews24.ru 19:16
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru 12:05
Космос

Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке

На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
3DNews 02:30
Наука

Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
ToDay News Ufa вчера в 20:27
Хоккей

Ковальчук забросил победный буллит «Монреаля» в матче с «Нью-Джерси»

Игра завершилась победой канадской команды по буллитам (5:4). Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 39 секунд, именно он стал единственным, кто смог забросить буллит в послематчевой серии, который стал для «Монреаля» победным.
Чемпионат 22:29
Общество

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Как работают системы Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из "тюремных call-центров", сообщил представитель "T2 РТК Холдинга" (работает под брендом Tele2).
РБК 16:00
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 13:47
Кино

В Сети появился первый трейлер продолжения «Пилы»

В Сети появился трейлер перезапуска картины «Пила».
Телепрограмма 09:00
Здоровье

Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
MedikForum.ru 12:07
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

Газета.Ru 21:37
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
Наука

Учёные подтвердили происхождение нового коронавируса от летучих мышей

ToDay News Ufa вчера в 10:48
Политика

Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
РБК 16:06
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru 10:12
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках

ИА InterMedia вчера в 03:45
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала о заболевании, которого стыдилась с детства

Суть событий 10:09
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru 10:44
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Известия 20:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное