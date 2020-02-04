Экономика
ТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее
Финмаркетвчера в 07:39
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Авто
Компания Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение аэропорта и загорелся. Самолет летел из Измира в Стамбул.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Политика
Число сторонников союза России и Белоруссии резко упало
Большинство граждан Белоруссии (74,6%) уверены, что России и Белоруссии нужно быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу, свидетельствует опрос.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Спорт
В WADA хотят провести публичные слушания спора с РУСАДА
Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
Общество
Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Единоборства
Отец Хабиба ответил на скандальное высказывание Кашина
Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, ответил на скандальное высказывание журналиста Олега Кашина.
Политика
Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Политика
Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной
Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 26
Число жертв в результате схода второй за сутки снежной лавины провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 26 человек.
Хоккей
Экс-игрок «Ак Барса» Евгений Медведев объявил о завершении карьеры
Бывший защитник "Ак Барса" Евгений Медведев объявил о завершении игровой карьеры, сообщает РБК.