Экономика

ТАССТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
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Новая эра пирамид

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ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБКвчера в 07:01

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ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

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Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 09:15
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
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Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
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Отец Хабиба ответил на скандальное высказывание Кашина

Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, ответил на скандальное высказывание журналиста Олега Кашина.
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Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

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Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
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В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
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Видеосервис Start выпустит сериал по мотивам фильма «Текст»

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Экс-игрок «Ак Барса» Евгений Медведев объявил о завершении карьеры

Бывший защитник "Ак Барса" Евгений Медведев объявил о завершении игровой карьеры, сообщает РБК.
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