Экономика
ТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Общество
Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила не критиковать машины с числом 666.
Здоровье
Предсказана скорая масштабная пандемия коронавируса
Согласно выводам специалистов, существует высокая вероятность, что вспышка коронавируса в Китае в скором времени перерастет в пандемию.
Политика
Шойгу вручил маршалу Язову орден «За заслуги перед Отечеством»
Глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.
Политика
Путин рассказал о пользе тренировки мозга
Общество
Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка
Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти их союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
Армия и оружие
Эрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд
Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
Политика
Путин назвал причину увольнения главы Чувашии
Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
Политика
Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Энергетика
«Нафтогаз» в январе получил от «Газпрома» $578,4 млн за транзит газа
Украиская компания "Нафтогаз" в январе текущего года получил от российского "Газпрома" $578,4 миллиона в счет оплаты за транзит газа с декабря 2019 по февраль 2020 года включительно.
Политика
Предложенные Президентом поправки в Конституцию поддержали 80% россиян
Поправки в Конституцию России, предложенные Президентом РФ Владимиром Путиным, считают важными 80% жителей страны.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
"Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Здоровье
В ВОЗ отказались признать начало пандемии коронавируса
Распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, то есть эпидемии всемирного масштаба.
Политика
Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России
Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Общество
Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию
Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
Здоровье
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Армия и оружие
«Белые каски» инсценировали химатаку в Сирии
«Белые каски» совместно с террористами сняли в сирийских Зербе и Идлибе постановочное видео о якобы применении правительственными войсками Сирии отравляющих веществ в регионе.
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Политика
Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник
Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник не исключается, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.