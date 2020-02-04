Экономика

ТАССТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
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Финансовых пирамид в России стало больше

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ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

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Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

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