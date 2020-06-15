Экономика
Rambler News ServiceЦБ зафиксировал снижение объема вкладов россиян в мае
Средства населения на счетах за указанный период увеличились на 0,5%, причем росли остатки как в рублях, так и в валюте, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее, 26 мая, Банк России сообщил о росте объема вкладов россиян в апреле 2020 года на 1,2% или на 371 млрд руб.
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Происшествия
Адвокат: Ефремов находится в тяжелом состоянии
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что тот находится в очень тяжелом состоянии после ДТП.
Свободная Пресса 21:46
Общество
Число безработных в России выросло на 16% за первую половину июня
По предварительным данным Росстата, фактическое число безработных в России на 1 июня превышало 4,5 млн человек, напомнил Котяков.
Ведомости 10:22
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Таджикистане
Очаг залегал на глубине 118,1 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло на востоке Турции.
RT на русском 21:57
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru 09:11
Общество
Экс-командующий ВДВ обвинил Киркорова в оскорблении десантников
Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов напомнил артисту крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».
Евразия Daily вчера в 08:45
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Энергетика
Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Взгляд.ру 08:11
Наука
Уникальное строение крыльев бабочек спасает их от дождя и грозы
Биолог Сунхван Юнг выяснил, что крылья бабочек имеют уникальное строение, которое спасает их даже во время грозы.
Дни24 03:00
Политика
Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
Социальная сеть микроблогов Twitter заблокировала аккаунт конкурса управленцев «Лидеры России».
РБК 16:10
Экономика
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ 15:19
Политика
Белый дом пообещал добиться возвращения осужденного в РФ Уилана в США
Администрация США намерена добиваться того, чтобы осужденный в России за шпионаж американский гражданин Пол Уилан возвратился на родину.
Росбалт 20:21
Здоровье
Врачи РФ объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID
Росстат раскрыл статистику смертности от коронавируса за апрель. COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 россиян.
URA.Ru 21:55
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости 14:47
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с участием Ефремова
Шукшина в Instagram возмутилась тем, что родные Захарова стали участниками ток-шоу. Она усомнилась в искренности страданий семьи погибшего.
Общественная служба новостей 15:10
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика
Макрон не получал приглашения на Парад Победы 24 июня
Глава МИД Сергей Лавров ранее проинформировал, что 12 иностранных лидеров подтвердили свое участие в Параде.
RuNews24.ru 06:10
Общество
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
Общество
Джонсон заступился за Черчилля и выступил против переписывания истории
Сотни белых людей собрались около военного мемориала в Уайтхолле и на Парламентской площади около статуи Уинстона Черчилля.
РБК 00:40
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Общество
Захарова прокомментировала сериал Би-би-си об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал показывать Би-би-си.
РБК 19:01
Политика
Трамп намерен 16 июня подписать указ, направленный на реформу полиции
Президент США Дональд Трамп намерен во вторник подписать "всеобъемлющий" указ, касающийся реформы полиции страны.
ТАСС 15:56
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Армия и оружие
Жителей труднодоступных районов Дагестана начали проверять на COVID
Выездные бригады военных специалистов приступили к тестированию на наличие коронавируса COVID-19 жителей труднодоступных районов Дагестана.
РЕН ТВ 22:00
Наука
Найден способ защиты от коронавируса в кишечнике
Российские ученые нашли способ борьбы с COVID-19 в кишечнике через комплексное использование противовирусных препаратов и наночастиц серебра.
Lenta.ru 04:48
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой открыли памятник
На могиле российской певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой, безвременно ушедшей в 38 лет в марте прошлого года из-за заражения крови после незначительной травмы, установили памятник.
Московский Комсомолец 10:32