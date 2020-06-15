Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков. Это произошло в мае, когда в регионах начали снимать вызванные пандемией ограничения, пишет РБК. За месяц средства физических лиц на депозитах сократились на 0,1% или примерно на 31,5 миллиард рублей.

ЦБ в мае зафиксировал новый отток вкладов из банков

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