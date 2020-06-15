Экономика
Накануне.RuЦБ в мае зафиксировал новый отток вкладов из банков
Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков. Это произошло в мае, когда в регионах начали снимать вызванные пандемией ограничения, пишет РБК. За месяц средства физических лиц на депозитах сократились на 0,1% или примерно на 31,5 миллиард рублей.
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Авто
5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором
Новые автомобили вчера в 12:41
Происшествия
В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
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Политика
Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
РИА Новости 17:31
Экономика
«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд
В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб.
РБК 17:00
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.
REGNUM 17:08
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
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Футбол
«Севилья» упустила победу над «Леванте» в чемпионате Испании
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Севилья» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Чемпионат 15:31
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor 03:12
Общество
В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса
В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса, характерный именно для этой страны.
Lenta.ru 19:06
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 18:02
Футбол
Экс-игрок «Реала»: «Гризманн похож на 14-летнего ребенка»
Летом прошлого года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. В этом сезоне француз забил 14 мячей в 38 играх.
Матч ТВ 19:05
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Культура
Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба
Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала.
News.ru вчера в 12:38
Футбол
Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах
Три футболиста «Спартака-2» вернулись в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.
Metaratings 15:26
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Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia
Sntat.ru 04:48
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«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
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Экономика
Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось
Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось Национальное бюро статистики КНР опубликовало порцию данных об экономике страны за май — от объемов промышленного производства и капвложений до состояния розничных продаж.
Коммерсантъ 16:14
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 13:58
Экономика
Казахстан закрылся от российских вагонов
Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Политика
Путин поговорил по телефону с президентом Сербии Вучичем
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, говорится на сайте Кремля.
РБК 14:03
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости 14:47
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Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 08:51
Игры
Новый владелец франшизы BloodRayne собирается перевыпустить игру на ПК
Оказалось, что представители Ziggurat ведут активную работу с бывшими создателями BloodRayne, чтобы перевыпустить ее версию для ПК.
Faktom 11:45
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Общество
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:06
Политика
В Германии ответили на обвинения Трампа в сотрудничестве с Россией
Как писал ранее «Профиль», президент США Дональд Трамп назвал недопустимой ситуацию, когда Германия платит России деньги за энергоресурсы, но при этом США в рамках НАТО обязаны «защищать» ее от России.
Профиль 19:11