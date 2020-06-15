Экономика

Накануне.RuНакануне.RuЦБ в мае зафиксировал новый отток вкладов из банков

Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков. Это произошло в мае, когда в регионах начали снимать вызванные пандемией ограничения, пишет РБК. За месяц средства физических лиц на депозитах сократились на 0,1% или примерно на 31,5 миллиард рублей.
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ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков

ТАСС05:41

Майские праздники вызвали отток вкладов в России

Вести.Ru06:40

Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

Эхо Москвы06:37

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URA.Ru06:34

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Коммерсантъ07:37

В Центробанке сообщили о росте объёма вкладов россиян

Говорит Москва05:12

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

РБК05:12
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
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