Экономика

РБКРБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Майские праздники вызвали отток вкладов в России

Вести.Ru06:40

Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

Эхо Москвы06:37

ЦБ: вклады россиян в мае сократились на 0,1%

ПРАЙМ05:03

ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков

ТАСС05:41

В Центробанке сообщили о росте объёма вкладов россиян

Говорит Москва05:12

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

РБК05:12

Россияне снова начали забирать деньги из банков. Уже сняли десятки миллиардов

URA.Ru06:34
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Общество

Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения

Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
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Общество

Жириновский предложил перенести начало учебного года

В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости.
Инфорос 06:47
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Общество

Собянин рассказал, какие ограничения в Москве могут быть сняты в июле

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что решения по отмене ряда ограничений в столице («свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия») будут приниматься в июле.
RT на русском вчера в 02:17
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
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Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
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Политика

Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
RT на русском 05:55
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Шоу-бизнес

Развода не будет: Джиган и Самойлова забрали заявление из суда

Головинский суд Москвы сообщил, что производство по бракоразводному процессу между Оксаной Самойловой и Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом) прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.
Городовой 06:56
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
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Игры

Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер

CyberSport.ru 13 июня в 15:21
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Экономика

В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
Происшествия

В Пензе задержан депутат городской думы с листовками против поправок

В Пензе за расклейку листовок против поправок к Конституции задержаны депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Рогожкин и секретарь пензенского отделения ЛКСМ Александр Ермаков.
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Происшествия

В Красноярске женщина жестоко избила ребенка в лифте

Полицейские в Красноярске разыскивают женщину, которая жестоко избила маленькую девочку в лифте дома.
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Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
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Общество

За нарушение самоизоляции россиян оштрафовали на 400 млн рублей

В сумме россиян оштрафовали на 407,6 млн рублей.
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На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
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Авто

5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

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Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
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Происшествия

В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу

ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
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Политика

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
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Премьера шоу талантов: Михаил Галустян зажигает лампочку детского КВН

Провинция.ру 12 июня в 13:53
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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

РИА Новости 06:24
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Происшествия

Истребитель F-15 ВВС США упал в Северное море у побережья Британии

Американский истребитель F-15 в понедельник, 15 июня, рухнул в Северное море у побережья английского графства Йоркшир.
Известия 06:11
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В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
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Авто

Компания Chevrolet возобновила продажи бюджетных моделей в России

Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt снова появились в продаже Бюджетные авто Chevrolet, собирающиеся на автозаводе UzAuto Motors, знакомые автолюбителям под суббрендом Ravon опять появились в автосалонах РФ.
Inc-news.ru 06:18
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Политика

Путин планирует посетить Главный храм Вооруженных сил РФ

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Общество

Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим для пенсионеров

Екатеринбург, 15 июня 2020, 13:03 — REGNUM В Свердловской области продлён режим безопасного поведения для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 06:03
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Происшествия

Жесткое задержание подростка из-за громкой музыки попало на видео

Ридус 06:20
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Здоровье

160 заражений коронавирусом выявили за сутки в Ростовской области

На 15 июня в Ростовской области у 7641 человека выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 182 на 100 тыс. населения.
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
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