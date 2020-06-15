Экономика
ТАССЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков
Объем вкладов населения в российских банках в мае сократился на 0,1%, что характерно для этого месяца из-за трат на праздники и снижения доходов из-за меньшего числа рабочих дней, говорится в сообщении ЦБ.
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Политика
В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями - это политический сигнал "партии войны" в Киеве и говорит о незаинтересованности альянса решить конфликт в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 05:43
Политика
МИД: Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Ранее сообщалось, что 14 июня министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу должны прибыть в Стамбул для переговоров со своими турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром.
Российская газета вчера в 07:18
Общество
В Свердловской области продлили режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области из-за коронавируса режим повышенной готовности продлен до 22 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 05:05
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
Общество
Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения
Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
Здоровье
160 заражений коронавирусом выявили за сутки в Ростовской области
На 15 июня в Ростовской области у 7641 человека выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 182 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:45
Политика
Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в некоторых регионах России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Коммерсантъ 06:46
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Авто
Российских водителей ждёт три нововведения с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
Общество
Где выявили коронавирус в Самарской области 15 июня
На 15 июня заражение в регионе подтверждено у 3910 человек. Выздоровели 1931 человек, в том числе 42 за сутки.
Kursk.com 05:24
Политика
Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Футбол
«Урал» подписал контракт с нападающим Караевым
Форвард Давид Караев стал игроком «Урала».
Бомбардир.ру 06:42
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 72 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, данные 15 июня опубликовал региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:11
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце официально развелись
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Общество
В Пензе хотят перенести дату проведения парада Победы
Пенза-Обзор 03:26
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:16
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Россия продолжит наращивать тестирование на коронавирус
4 июня президент страны Владимир Путин заявил об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.
Известия 06:45
Экономика
Эксперт назвал риски повышения МРОТ в кризис
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского о повышении уровня минимальной оплаты труда.
Городовой 03:56
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13