Объем вкладов населения в российских банках в мае сократился на 0,1%, что характерно для этого месяца из-за трат на праздники и снижения доходов из-за меньшего числа рабочих дней, говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков

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