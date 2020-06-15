Экономика

ТАССТАССЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков

Объем вкладов населения в российских банках в мае сократился на 0,1%, что характерно для этого месяца из-за трат на праздники и снижения доходов из-за меньшего числа рабочих дней, говорится в сообщении ЦБ.
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Майские праздники вызвали отток вкладов в России

Вести.Ru06:40

Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

Эхо Москвы06:37

ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков

ТАСС05:41

Россияне снова начали забирать деньги из банков. Уже сняли десятки миллиардов

URA.Ru06:34

В Центробанке сообщили о росте объёма вкладов россиян

Говорит Москва05:12

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

РБК05:12

ЦБ: вклады россиян в мае сократились на 0,1%

ПРАЙМ05:03
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Политика

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями - это политический сигнал "партии войны" в Киеве и говорит о незаинтересованности альянса решить конфликт в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 05:43
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Политика

МИД: Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Ранее сообщалось, что 14 июня министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу должны прибыть в Стамбул для переговоров со своими турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром.
Российская газета вчера в 07:18
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Общество

В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области из-за коронавируса режим повышенной готовности продлен до 22 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 05:05
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
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Общество

Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения

Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
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Здоровье

160 заражений коронавирусом выявили за сутки в Ростовской области

На 15 июня в Ростовской области у 7641 человека выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 182 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:45
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Политика

Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в некоторых регионах России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Коммерсантъ 06:46
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Политика

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Вести.Ru 04:58
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
1,9K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
2,8K
Авто

Российских водителей ждёт три нововведения с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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Общество

Где выявили коронавирус в Самарской области 15 июня

На 15 июня заражение в регионе подтверждено у 3910 человек. Выздоровели 1931 человек, в том числе 42 за сутки.
Kursk.com 05:24
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Политика

Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции

Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
7,8K
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
696
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,5K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
1,4K
Футбол

«Урал» подписал контракт с нападающим Караевым

Форвард Давид Караев стал игроком «Урала».
Бомбардир.ру 06:42
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 72 новых случая заражения коронавирусом

Краснодар, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, данные 15 июня опубликовал региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:11
1,7K
Происшествия

Жесткое задержание подростка из-за громкой музыки попало на видео

Ридус 06:20
2
Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце официально развелись

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Общество

В Пензе хотят перенести дату проведения парада Победы

Пенза-Обзор 03:26
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Общество

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:16
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
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Общество

Россия продолжит наращивать тестирование на коронавирус

4 июня президент страны Владимир Путин заявил об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.
Известия 06:45
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Экономика

Эксперт назвал риски повышения МРОТ в кризис

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского о повышении уровня минимальной оплаты труда.
Городовой 03:56
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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