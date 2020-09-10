ЦБ в октябре обновит прогноз по динамике ВВП России в 2020 году
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Российская экономика в третьем квартале покажет значимую положительную динамику по отношению ко второму кварталу, регулятор планирует в октябре актуализировать свой прогноз по динамике ВВП в текущем году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.В источнике
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