Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

ЦБ в октябре обновит прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

Российская экономика в третьем квартале покажет значимую положительную динамику по отношению ко второму кварталу, регулятор планирует в октябре актуализировать свой прогноз по динамике ВВП в текущем году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

ЦБ в октябре обновит прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

ПРАЙМвчера в 09:27
ТАСС

В ЦБ считают, что инфляция в России по итогам года будет в середине диапазона в 3,7-4,2%

ТАССвчера в 08:18
Известия

В ЦБ допустили улучшение прогнозов по росту ВВП

Известиявчера в 03:52
REGNUM

Банк России ожидает «несколько лучшую» динамику роста ВВП по итогам года

REGNUMвчера в 04:15
ИА Красная Весна

В ЦБ РФ допустили улучшение июльских прогнозов по динамике ВВП

ИА Красная Веснавчера в 04:03
Lenta.ru

Россиянам пообещали замедление роста цен

Lenta.ruвчера в 05:32
Интерфакс

ЦБ ожидает замедления роста цен уже в IV квартале

Интерфаксвчера в 04:12

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Честный рейтинг букмекероввчера в 03:36
2

Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
12

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,3K

Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАССвчера в 07:35
25

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.comвчера в 09:35
234

Истребители Су-34 сыграли роль воздушного противника на учении РЭБ в двух регионах России

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) сыграли роль воздушного противника на учении подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЦВО, завершившегося сегодня в Свердловской и Саратовской областях.
Росинформбюровчера в 07:58

Пушков назвал заявление Литвы по Тихановской проявлением двойных стандартов

Москва, 10 сентября 2020, 23:57 — REGNUM Власти Литвы продемонстрировали двойные стандарты в политике, признав Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUMвчера в 16:57
5

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
60