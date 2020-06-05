Банк России продал в рамках сделки по Сбербанку валюту на сумму около $4,3 млрд, осталось 1,8 трлн рублей. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

ЦБ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на сумму около $4,3 млрд

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