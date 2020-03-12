10 марта торги на Московской бирже открылись падением. Перед началом торгов ЦБ объявил о мерах поддержки рубля и финансового рынка. ЦБ провел аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличил лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.

ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Армия и оружие Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17 Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».

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Общество В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".

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