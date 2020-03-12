Финансы
ВедомостиЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей
10 марта торги на Московской бирже открылись падением. Перед началом торгов ЦБ объявил о мерах поддержки рубля и финансового рынка. ЦБ провел аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличил лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
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Комментарии
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В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирован в Польше, сообщил журналистам представитель городской администрации Познани.
Армия и оружие
Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17
Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
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Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
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Названы главные факторы смертей от коронавируса
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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу
Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua".
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Почти 100 человек умерло в Италии от коронавируса за сутки
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Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах
Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Политика
Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
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Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию
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Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
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Энергетика
США понизили прогноз нефтедобычи после развала сделки ОПЕК
К 2021 году Соединённые Штаты сократят добычу до 12,7 млн баррелей.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса
Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Общество
Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн
Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Здоровье
Снимки лёгких погибшего от коронавируса вызвали шок
В Сети опубликовали рентгеновские снимки умершего от коронавируса 44-летнего китайца.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Здоровье
Двух пациентов с ОРВИ в Оренбуржье проверили на коронавирус
В Оренбуржье под наблюдением медиков находятся 36 человек, приехавших из стран со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
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Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Футбол
«Спартак» не будет продавать билеты на ближайший матч чемпионата России
Московский "Спартак" принял решение не продавать билеты на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы" из-за указа властей столицы, передает ТАСС.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.