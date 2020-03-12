Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

10 марта торги на Московской бирже открылись падением. Перед началом торгов ЦБ объявил о мерах поддержки рубля и финансового рынка. ЦБ провел аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличил лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
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Центробанк продал на рынке валюту на 3,6 миллиарда рублей

РИА Новости06:57

Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

REGNUM03:39

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Коммерсантъ04:15

ЦБ раскрыл размер интервенций во время обвала рубля 10 марта

РБК04:04

ЦБ продал валюту на 3,6 млрд рублей в рамках «упреждающих мер»

Известия04:04

ЦБ в рамках «упреждающих мер» продал валюту на 3,6 млрд рублей

ТАСС03:48

Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей

Российская газета04:45
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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

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Почти 100 человек умерло в Италии от коронавируса за сутки

В Италии за сутки было выявлено две тысячи заразившихся коронавирусом, а жертв этой болезни увеличилось почти на 100 человек.
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Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
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Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
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Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
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В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

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Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн

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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

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Двух пациентов с ОРВИ в Оренбуржье проверили на коронавирус

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Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
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