Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. Курс доллара в тот день подскочил до 75 руб.
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ЦБ запросил у банков оперативные данные стресс-тестов

Ведомости02:29

ЦБ раскрыл размер валютных интервенций 11 марта

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ЦБ в рамках «упреждающих мер» продал валюту на 3,6 млрд рублей

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МедиаКорСеть11 марта в 04:44

Банк России начал упреждающие продажи иностранной валюты

Общественное телевидение России10 марта в 21:20
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