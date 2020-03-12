Москва, 12 марта 2020, 10:39 — REGNUM Центробанк РФ продал на внутреннем рынке с расчетами на 11 марта 2020 года валюту на 3,6 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.

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Политика Глава МИД Польши прокомментировал роль СССР в победе над фашизмом Чапутович отметил, что Польша признает, что основная ответственность за начало Второй мировой войны лежит на Германии, а в борьбе с фашизмом в Германии важнейшую роль сыграл СССР.

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Общество В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".

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Происшествия В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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