Финансы

REGNUMREGNUMБанк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

Москва, 12 марта 2020, 10:39 — REGNUM Центробанк РФ продал на внутреннем рынке с расчетами на 11 марта 2020 года валюту на 3,6 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

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ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Коммерсантъ04:15

Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

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