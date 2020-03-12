Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. Курс доллара в тот день подскочил до 75 руб.
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Центробанк продал на рынке валюту на 3,6 миллиарда рублей

РИА Новости06:57

Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

REGNUM03:39

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Коммерсантъ04:15

ЦБ раскрыл размер интервенций во время обвала рубля 10 марта

РБК04:04

ЦБ продал валюту на 3,6 млрд рублей в рамках «упреждающих мер»

Известия04:04

ЦБ в рамках «упреждающих мер» продал валюту на 3,6 млрд рублей

ТАСС03:48

Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей

Российская газета04:45
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Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Политика

Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию

Совет Федерации получил 58 положительных решений региональных парламентов по закону о поправке в Конституцию, это уже более необходимых двух третей, в субботу палата может утвердить эти решения, заявил сенатор Андрей Клишас.
Интерфакс 07:06
Футбол

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
ТАСС 04:55
Происшествия

В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

РИА Новости вчера в 11:56
Происшествия

Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане

РИА Новости 06:18
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Общество

Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы

С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 10 марта в 12:16
Спорт

Матчи «Рубина» и «Ак Барса» в Татарстане могут перенести

В столице Татарстана – Казани могут перенести все спортивные и культурные мероприятия по причине коронавируса.
Спорт день за днем 03:59
Шоу-бизнес

Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца

Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
РИА Новости 04:17
Шоу-бизнес

Екатерина Диденко стала пятнистой после смерти мужа

Пусть Диденко и заработала деньги, рассказывая о трагедии с сухим льдом - эта мелочь не делает ее хуже.
Вести Подмосковья 03:40
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Экономика

Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
ТАСС 07:00
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество

В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд.
RT на русском 06:18
Футбол

ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ

Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Газета.Ru 07:03
Политика

ГД одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.
9111.ru вчера в 09:39
Финансы

Российские фондовые индексы рухнули вслед за мировыми

Российские фондовые индексы в четверг в первые минуты торгов снизились на 4-6%.
Вести.Ru 03:17
Космос

Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
РБК 07:30
Общество

В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.
Городовой 06:27
Энергетика

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 06:49
Политика

Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
Общество

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
РИА Новости вчера в 12:55
Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Газета.Ru 03:32
Футбол

УЕФА предложил «Интеру» и «Роме» сняться с Лиги Европы

УЕФА выходил к итальянским клубам "Интеру" и "Роме" с просьбой сняться с розыгрыша Лиги Европы.
Pravda.Ru 07:46
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