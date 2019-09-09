Финансы
ПРАЙМЦБ в рисковом сценарии допускает падение ВВП РФ на 1,5-2% в 2020 году
"Предполагаемое в рамках рискового сценария ухудшение внешних условий с начала 2020 года (в том числе заметное снижение внешнего спроса) станет причиной экономического спада в 2020 году, в результате которого темп прироста ВВП по итогам 2020 года составит минус 1,5 — минус 2% после 0,8-1,3% в 2019 году", — прогнозирует ЦБ в рисковом сценарии.
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ЦБ в рисковом сценарии допустил рост инфляции в 2020 году до 7-8%, падение ВВП на 1,5-2%
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