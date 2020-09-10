ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году
Смотрите также
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Семенович и Губерниева засняли целующимися в коттеджном поселке
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Опубликован первый трейлер фильма «Дюны» Дени Вильнева
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
На Камчатке началось голосование на выборах губернатора региона
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Улицкая ответила на обращение Алексиевич к русской интеллигенции
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня
ЦБ в октябре обновит прогноз по динамике ВВП России в 2020 году
ЦБ опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2021 году
Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Взрыв на складе боеприпасов в Иордании сняли на видео
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
В Минздраве сообщили о повторных вспышках коронавируса в ряде регионов
Банк России в проекте основных направлений денежно-кредитной политики представил рисковый сценарий развития российской экономики в 2020–2023 годах. Согласно сценарию, спад ВВП РФ в 2020 году ожидается на уровне 4,5–5,5%. В 2022–2023 годах рост ВВП составит 1–2% и 1,5–2,5% соответственно.В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
Подробнее о событии