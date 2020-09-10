ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году
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Банк России в проекте основных направлений денежно-кредитной политики представил рисковый сценарий развития российской экономики в 2020–2023 годах. Согласно сценарию, спад ВВП РФ в 2020 году ожидается на уровне 4,5–5,5%. В 2022–2023 годах рост ВВП составит 1–2% и 1,5–2,5% соответственно.В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
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