Подсчитано насколько Латинская Америка «богаче» Африки

Сравнение говорит о том, что Латинская Америка более чем в два раза богата видами растений, и при этом занимает меньшую площадь, чем тропическая Африка (Африка к югу от Сахары и Мадагаскар).