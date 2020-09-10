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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году

Банк России в проекте основных направлений денежно-кредитной политики представил рисковый сценарий развития российской экономики в 2020–2023 годах. Согласно сценарию, спад ВВП РФ в 2020 году ожидается на уровне 4,5–5,5%. В 2022–2023 годах рост ВВП составит 1–2% и 1,5–2,5% соответственно.В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
РБКвчера в 09:16
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Российская газета

Вторая мировая волна

Российская газетавчера в 16:53
ТАСС

Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

ТАССвчера в 07:01
РБК

ЦБ предложил три альтернативных сценария для России из-за рисков пандемии

РБКвчера в 09:16
Коммерсантъ

ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
Вести.Ru

Падение нефти, вторая волна, санкции: ЦБ разработал четыре сценария развития экономики

Вести.Ruвчера в 10:36
URA.Ru

Центробанк предсказал новые шоки для экономики

URA.Ruвчера в 06:53
Банки.ру

ЦБ описал наихудший сценарий развития экономики в 2021 году

Банки.рувчера в 07:03

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Подсчитано насколько Латинская Америка «богаче» Африки
Популярная механикавчера в 04:46

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Саминвестор9 сентября в 03:11
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Газета.Ruвчера в 07:22
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Трамп предупредил мир о наличии у США секретных систем вооружений

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Газета.Ruвчера в 09:58

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Примечаниявчера в 05:58
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