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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году

Банк России в проекте основных направлений денежно-кредитной политики представил рисковый сценарий развития российской экономики в 2020–2023 годах. Согласно сценарию, спад ВВП РФ в 2020 году ожидается на уровне 4,5–5,5%. В 2022–2023 годах рост ВВП составит 1–2% и 1,5–2,5% соответственно.В источнике
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РБК

ЦБ допустил восстановление экономики только к 2024 году

РБК09:16
URA.Ru

Центробанк предсказал новые шоки для экономики

URA.Ru06:53
Российская газета

ЦБ рассказал, что будет с экономикой при второй волне пандемии

Российская газета07:39
Коммерсантъ

ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году

Коммерсантъ07:15
ТАСС

Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

ТАСС07:01
Финмаркет

Базовый сценарий ЦБ РФ не предусматривает усиления санкций, в рисковом варианте оно есть

Финмаркет09:10
Вести.Ru

ЦБ подготовил рисковый сценарий развития экономики России

Вести.Ru06:38

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Газета.Ru07:22
1,1K

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Ранее в среду постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщал «Интерфаксу», что Москва готова к сотрудничеству с международной организацией, если Берлин пришлет туда материалы по ситуации с Навальным.
Известия08:19
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27
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В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам

По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
Моссовет19:12
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Мускулистых мышей вернули на Землю после месяца на МКС

Авторы новой работы, опубликованной в журнале PNAS, отправили в космос 40 мышей, восемь из которых подверглись мутации до полета на МКС, еще восемь мутировали во время пребывания на станции, а 24 выполняли роль контрольной группы.
Популярная механика8 сентября в 02:30
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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Советника одного из департаментов Минобороны арестовали за взятку

Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО ведущего советника департамента Минобороны по оборонзаказу в рамках дела о крупной взятке, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости10:14
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