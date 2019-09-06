Финансы
Urbc.RuЦБ в третий раз подряд снизит ключевую ставку
Сегодня Банк России проведет заседание совета директоров по вопросу кредитно-денежной политики. Согласно опросу, который провело агентство Reuters, 19 из 20 финансовых экспертов прогнозируют снижение ключевой ставки с текущих 7,25% до 7%.
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Credit Suisse: Банк России может снизить ключевую ставку сразу на 0.50%
Profinance.ru04 сентября в 16:21
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
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На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских
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