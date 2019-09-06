Финансы
Urbc.RuЦБ в третий раз подряд снизит ключевую ставку
Сегодня Банк России проведет заседание совета директоров по вопросу кредитно-денежной политики. Согласно опросу, который провело агентство Reuters, 19 из 20 финансовых экспертов прогнозируют снижение ключевой ставки с текущих 7,25% до 7%.
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Credit Suisse: Банк России может снизить ключевую ставку сразу на 0.50%
Profinance.ru04 сентября в 16:21
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
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На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
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Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд
Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
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В новой программе развития ВМФ большое внимание уделяется созданию интегрированных систем боевого управления кораблей и подводных лодок, сказал замглавы военного ведомства, обращаясь к участникам совещания, посвященного развитию интегрированных систем боевого управления.
ТК Звезда вчера в 09:42
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Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
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Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия вчера в 17:48
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
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Во Владикавказе во время распродажи в торговом центре "Столица" произошла давка.
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Финансы
Минэкономразвития обновило прогноз по инфляции в России
Напомним, ранее, в конце августа, Минэкономразвития понизило прогноз инфляции с 4,3% до 3,8%. Согласно обновлённым ожиданиям, по итогам 2019 года инфляция может оказаться даже ниже этого порога.
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С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
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В Индии 74-летняя женщина родила двойню
РИА Новости вчера в 22:19
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Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
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Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
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РИА Новости 02:50
Экономика
Trafigura и Сбербанк заключили первую сделку на блокчейне
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