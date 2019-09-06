Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.— с 7,25% до 7,00% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год. Следующее заседание совета директоров состоится 25 октября.
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Банк России снизил ключевую ставку до минимума с 2014 года

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ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
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