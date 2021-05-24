Риелторы рассказали, какое жилье в Москве продолжит дорожать

Цены на жилье в Москве продолжат медленно расти, однако апартаменты, квартиры в домах около будущих станций метро, а также домах, попавших под реновацию, в ближайшем будущем могут дорожать наиболее активно, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.