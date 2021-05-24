ЦБ: в апреле зафиксирован пик роста ипотечного кредитования
Ипотечное кредитование в РФ в апреле снова показало пиковый темп роста, следует из обзора ЦБ по развитию банковского сектора.
«Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), характерный для сентября декабря», — говорится в сообщении.
Всего на 1 мая 2021 года российские банки в рамках программы ипотеки с господдержкой на новостройки по ставке не более 6,5% выдали кредитов на сумму более 1,4 трлн руб.
По сравнению с мартом (1,9%) рост необеспеченного потребительского кредитования в апреле (1,6%) несколько замедлился, однако все еще остается высоким.