Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей

Во втором квартале этого года ЦБ может вернуть нулевой тариф для переводов между физическими лицами (с2с) через систему быстрых платежей (СБП). Об этом на встрече с руководителями банков сообщила первый зампред правления Банка России Ольга Скоробогатова.
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с чего всё началось

ЦБ может отменить на два года комиссию для банков за переводы в СБП между физлицами

Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
ТАССвчера в 09:20

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RT на русскомвчера в 10:47
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