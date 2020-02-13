Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

с чего всё началось

Во втором квартале этого года ЦБ может вернуть нулевой тариф для переводов между физическими лицами (с2с) через систему быстрых платежей (СБП). Об этом на встрече с руководителями банков сообщила первый зампред правления Банка России Ольга Скоробогатова.

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