Экономика

РБКРБКЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:54

Центробанк намерен уравнять комиссии за переводы с карты

News.ru00:00

ЦБ вновь обсудит вопрос выравнивания тарифов за межбанковские переводы

Банки.ру00:38

Банк России вернулся к идее уровнять комиссии за карточные переводы

Мой Брянск00:38
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Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 06:59
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«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки

В «Роскачестве» призвали онлайн-покупателей быть предельно внимательными и проверять адрес сайта в адресной строке.
Вечерняя Москва 00:00
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
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Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку

Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.
Комсомольская правда вчера в 16:15
Происшествия

В Мончегорске при обвале грунта на кладбище погиб рабочий

РБК вчера в 15:47
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Российскую сборную могут лишить домашних матчей Евро-2020

Если вина российской стороны будет доказана, то вполне возможно, что Россию отстранят от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, которые пройдут в конце августа - начале сентября 2020 года, а также могут лишить права проведения в России матчей Евро-2020.
Южный Федеральный вчера в 22:51
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском 18 ноября в 16:32
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 18 ноября в 15:09
Политика

Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»

Русская Планета вчера в 05:50
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа 18 ноября в 20:52
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru вчера в 05:56
Происшествия

Момент падения авто с людьми в яму с кипятком в Пензе попал на видео

В Сети опубликована видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели момент падения легкового автомобиля в яму с кипятком в Пензе.
РЕН ТВ вчера в 06:13
Музыка

София Ротару приезжает на гастроли в Россию

София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.
Татарстан Сегодня вчера в 04:27
Происшествия

МВД выявило действовавших под прикрытием НИИ браконьеров

МВД выявило в Волгоградской области банду браконьеров, действовавших под прикрытием научно-исследовательского института.
Известия вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
News.ru вчера в 16:55
Происшествия

Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери

Известия вчера в 09:35
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 22:53
Общество

Академики перечислили основные недостатки школьного образования

Всего в ходе проверки было сделано около 500 замечаний. Академики выделили несколько особо важных недостатков.
ФедералПресс вчера в 16:54
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Ксения Бородина осудила подписчицу за роман с женатым мужчиной

Девушка сообщила, что встречается с женатым мужчиной и попросила совета у звезды.
NewInform вчера в 11:53
Происшествия

Историка-расчленителя Соколова дополнительно проверят на вменяемость

Инфо24 вчера в 04:49
Политика

Депутат Госдумы нашел в России «лагеря» по подготовке протестов

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, единоросс Адальби Шхагошев заявил, что в ряде российских регионов функционируют центры по подготовке организаторов протестных акций.
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля

РИА Новости вчера в 22:03
Экономика

Дитрих рассказал о стабилизации положения Utair

Ситуация в Utair стабилизировалась, задолженность большая, но авиакомпания может ее обслуживать, рассказал в интервью РБК министр транспорта России Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Происшествия

Пропавшая на Кубани девочка провалилась в яму общественного туалета

Как стало известно, девочка провалилась в яму общественного туалета и не могла выбраться.
Газета.Ru вчера в 23:52
Кино

«Джокер» собрал в прокате более $1 млрд

Кассовые сборы фильма перевалили за 1 миллиард долларов, что превышает бюджет ленты в 16 раза.
Piter.tv 17 ноября в 07:10
Общество

В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены.
Известия вчера в 23:16
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