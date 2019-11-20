Экономика
РБКЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
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Политика
В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
Политика
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«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки
В «Роскачестве» призвали онлайн-покупателей быть предельно внимательными и проверять адрес сайта в адресной строке.
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку
Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.
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Российскую сборную могут лишить домашних матчей Евро-2020
Если вина российской стороны будет доказана, то вполне возможно, что Россию отстранят от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, которые пройдут в конце августа - начале сентября 2020 года, а также могут лишить права проведения в России матчей Евро-2020.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Происшествия
Момент падения авто с людьми в яму с кипятком в Пензе попал на видео
В Сети опубликована видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели момент падения легкового автомобиля в яму с кипятком в Пензе.
Музыка
София Ротару приезжает на гастроли в Россию
София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.
Происшествия
МВД выявило действовавших под прикрытием НИИ браконьеров
МВД выявило в Волгоградской области банду браконьеров, действовавших под прикрытием научно-исследовательского института.
Шоу-бизнес
Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
Происшествия
Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери
Общество
Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время
Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
Общество
Академики перечислили основные недостатки школьного образования
Всего в ходе проверки было сделано около 500 замечаний. Академики выделили несколько особо важных недостатков.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила подписчицу за роман с женатым мужчиной
Девушка сообщила, что встречается с женатым мужчиной и попросила совета у звезды.
Происшествия
Историка-расчленителя Соколова дополнительно проверят на вменяемость
Политика
Депутат Госдумы нашел в России «лагеря» по подготовке протестов
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, единоросс Адальби Шхагошев заявил, что в ряде российских регионов функционируют центры по подготовке организаторов протестных акций.
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля
Экономика
Дитрих рассказал о стабилизации положения Utair
Ситуация в Utair стабилизировалась, задолженность большая, но авиакомпания может ее обслуживать, рассказал в интервью РБК министр транспорта России Евгений Дитрих.
Происшествия
Пропавшая на Кубани девочка провалилась в яму общественного туалета
Как стало известно, девочка провалилась в яму общественного туалета и не могла выбраться.
Кино
«Джокер» собрал в прокате более $1 млрд
Кассовые сборы фильма перевалили за 1 миллиард долларов, что превышает бюджет ленты в 16 раза.
Общество
В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены.