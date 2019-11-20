Экономика
РБКЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
С инициативой уравнять комиссии ЦБ и ФАС выступили еще в прошлом году. Но последний раз рабочая группа по этому вопросу собиралась в начале 2019-го — и стороны не смогли договориться. Почему регулятор решил вернуться к этому делу — в материале РБК.
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с чего всё началось
Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».РБКвчера в 22:02
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Экономика