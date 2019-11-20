Как рассказал РБК директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников, регулятор хочет вновь обсудить этот вопрос на рабочей группе с участием Федеральной антимонопольной службы (ФАС). С инициативой уравнять комиссии ЦБ и ФАС выступили еще в прошлом году.

с чего всё началось

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

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