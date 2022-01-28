21 января ЦБ РФ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.
Президент отметил лишь, что у России есть «определенные конкурентные преимущества» в сфере криптовалют, особенно в майнинге: «Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — заявил глава государства.
Великобритания и страны Евросоюза (ЕС) при поддержке США готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов в случае эскалации ситуации с Украиной, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Главного врача Городского консультативно-диагностического центра № 1 в Санкт-Петербурге задержали после смерти пациентов, которые прошли обследование желудка, со ссылкой на источники сообщили «Известия» и РЕН ТВ.
США хотят обсудить на заседании СБ ООН в понедельник якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.