Центробанк РФ видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор будет выбирать правильный момент для его использования. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 6,0%, отмечает «Интерфакс».

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Авто В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.

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