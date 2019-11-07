Экономика

ТАССТАССЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.
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Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки

Коммерсантъвчера в 04:51

Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

Российская газетавчера в 03:22

Набиуллина допустила дальнейшее понижение ставки

Интерфаксвчера в 04:21

Набиуллина заявила о потенциале для смягчения кредитной политики

РБКвчера в 04:45

В ЦБ отметили потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

Известиявчера в 03:09

Центробанк допустил очередное снижение ключевой ставки

URA.Ruвчера в 03:08

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

ТАССвчера в 02:44
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Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика

Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 вчера в 06:22
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Происшествия

В Дагестане задержали собравших 10 млн руб. «финансистов» ИГ

РБК 01:58
Хоккей

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:01
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Армия и оружие

Глава ЛНР ответил на идею ввести полицию Украины в Золотое

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ввод на участок разведения сил и средств в районе Золотого украинской полиции и Нацгвардии сделает разведение сил на новых участках невозможным, передает Луганскинформцентр.
Аргументы и Факты 02:13
Общество

В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота

Пятый канал вчера в 08:21
Общество

Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу

Участник скандала с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым Александр Протасовицкий вышел на свободу.
REGNUM 01:39
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым.
Интерфакс 01:52
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
Политика

Омск приятно впечатлил президента Казахстана

REGNUM 00:11
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Общество

Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР

Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак призналась, что ее впервые пристыдили за ее мужа Константина Богомолова

Вокруг ТВ вчера в 16:05
Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась почти в два раза

Чистая прибыль «Русала» по МСФО с января по сентябрь 2019 года сократилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $819 млн, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 01:23
Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

РИА Новости 01:38
Происшествия

12 человек пострадали в ДТП на Ставрополье

Все 12 пострадавших доставлены в центральную городскую больницу №4 в Ставрополе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.
Кавказский узел вчера в 22:19
Общество

Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей

Вести Подмосковья 01:07
Политика

Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Футбол

Сергей Семак рассказал о будущем Кокорина в Зените

В интервью изданию «Спорт Экспресс» главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал о будущем Александра Кокорина в клубе.
Live24 01:55
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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