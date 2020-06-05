Экономика
Аргументы неделиЦБ видит значительное пространство для снижения ключевой ставки
Глава регулятора Эльвира Набиуллина сегодня в рамках конференции, которая проходила в онлайн-формате, заявила, что о наличии значительного пространства для снижения ключевой ставки свидетельствуют данные об инфляции и об экономике в целом.
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Банк России видит значительное пространство для снижения ключевой ставки в июне
Finam.Ru05 июня в 08:37
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Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
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В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
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В прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» представитель МИД России Мария Захарова отметила, что РФ благодарна американской стороне за готовность оказать помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.
Журналистская правда вчера в 02:15
Происшествия
Еще 108 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области
За сутки прирост зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Новосибирской области составил 108 человек.
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Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
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Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
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Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
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В России усомнились в глубине Марианской впадины
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RuNews24.ru 03:02
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Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
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Экономика
В мае россияне перевели более 20 млрд руб. через СБП
За май россияне совершили 2,2 млн операций на сумму более 20 млрд руб. через систему быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт.
Коммерсантъ вчера в 21:17
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3 нововведения, которые затронут автомобилистов летом
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Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
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Стало известно об инсульте у Армена Джигарханяна
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Газета.Ru 04:22
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Власти обсуждают обновление госпитального флота
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Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
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РИА Новости 04:12
Общество
В Новосибирске разрешили работу непродовольственным магазинам
Губернатор Андрей Травников дал разрешение на торговлю непродовольственным магазинам.
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Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31