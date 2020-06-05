Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГлава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

В мае уровень годовой инфляции составлял 3,1% при цели Банка России по инфляции "вблизи 4%". Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
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Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

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В Центробанке отметили рост безработицы в России в апреле и мае

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ЦБ допустил ещё большее снижение ключевой ставки

News.ru08:49

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BFM.ru01:15
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Политика

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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