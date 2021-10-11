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ЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организаций

АО "Тинькофф Банк" стало новым участником перечня системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2021 году, сообщил ЦБ РФ в понедельник.
Интерфакс
"Решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", - отмечает регулятор.
Финмаркет
Отмечается, что теперь всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.
РИА Новости
В список, помимо Тинькофф банка, входят Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.
Финмаркет

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