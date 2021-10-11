В список, помимо Тинькофф банка, входят Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули некоторые международные вопросы, включая борьбу с терроризмом на Африканском континенте, сообщает пресс-служба Кремля.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры проработать введение внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые незаконно торгуют никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее употребления, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.