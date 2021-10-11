ИнтерфаксЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организацийАО "Тинькофф Банк" стало новым участником перечня системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2021 году, сообщил ЦБ РФ в понедельник.ИнтерфаксРегулятор также отметил, что у Тинькофф Банка обширная клиентская база, а показатели роста превышают среднерыночные значения.News.ruОтмечается, что теперь всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.РИА НовостиВ список, помимо Тинькофф банка, входят Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.ФинмаркетЧитать далееСвернутьНТВНТВДума ТВReadovka NewsНациональная служба новостейСобака.ruИзвестияЮгополисРБК ИнвестицииРоссийская газетаКМВ НовостиAnewsИнфоросПласФАНРамблерInc-news.ruНТВПодробнее о событииЦБ расширил список системно значимых банковВедомостивчера в 07:37«Тинькофф» готов соответствовать требованиям к системно значимым банкамКоммерсантъвчера в 11:42«Тинькофф банк» выразил готовность соблюдать регуляторные требования после включения в список СЗКОПРАЙМвчера в 10:02«Тинькофф» в списке ЦБ, Нобелевка по экономике. Главное за деньРБКвчера в 12:16ЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организацийИнтерфаксвчера в 07:27ЦБ внёс «Тинькофф» в перечень системно значимых кредитных организацийRT на русскомвчера в 07:16ЦБ включил «Тинькофф» в список системно значимых банковРИА Новостивчера в 06:52Показать ещёОценить372Поделиться