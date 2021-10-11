Роспотребнадзор: коронавирус легче перенесет полоскавший горло пациент

Коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным он был в маске, полоскал горло и мыл руки, лицо, заявили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.