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ЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организаций

АО "Тинькофф Банк" стало новым участником перечня системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2021 году, сообщил ЦБ РФ в понедельник.
Интерфакс
Регулятор также отметил, что у Тинькофф Банка обширная клиентская база, а показатели роста превышают среднерыночные значения.
News.ru
Отмечается, что теперь всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.
РИА Новости
В список, помимо Тинькофф банка, входят Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.
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