Финансы
Аргументы неделиЦБ: внешний долг России по состоянию на 1 июля сократился на 2,89%
По состоянию на 1 июля текущего года внешний долг России составил $477,229 млрд. Подчеркивается, что данный показатель на 2,89 процента, или на $14,2 млрд ниже показателя на начало 2020 года.
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Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров
RT на русском 10:53
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Армия и оружие
Армения заявила о сбитых азербайджанских беспилотниках на границе
Вооруженные силы Армении сбили несколько беспилотников армии Азербайджана в районе границы двух стран.
Известия 10:48
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Третьей новинкой для России станет Audi RS Q8, который оснастили четырехлитровым 600-сильным двигатель и 8-скоростной АКПП.
Evo-rus.com 10:46
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Смирнов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 10:31
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Экономика
S7 предлагает увеличить COVID-субсидии для авиакомпаний
Согласно действующему постановлению правительства, субсидии для авиакомпаний распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Интерфакс 05:29
Армия и оружие
Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»
Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
ГЛАС.RU 08:35
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов
Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
Шоу-бизнес
Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
Спорт
Юрченко покинул пост президента ВФЛА
Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает сайт организации.
Газета.Ru 11:12
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Экономика
Кудрин определил главный риск финансового рынка России
Одним из основных рисков на финансовом рынке России является доминирование крупных государственных институтов, уверен глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 09:37
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Футбол
Президент ФК «Ростов» опроверг информацию об уходе Валерия Карпина
Ростов-на-Дону, 13 июля 2020, 15:04 — REGNUM Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц опроверг появившуюся в ряде интернет-изданий информацию о смене руководства в команде.
REGNUM 08:04
Здоровье
Восемь сел Оренбуржья закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что в Оренбуржье на карантин закрыты восемь сел.
Вестирама.ру 09:33
Политика
Зеленский отозвал проект постановления о местных выборах на Украине
Проект постановления о проведении местных выборов на Украине 25 октября снят с повестки заседания Верховной рады, заявил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук.
Газета.Ru 09:14
Игры
Новые скриншоты Atomic Heart в 4K-разрешении
Судя по снимкам экрана, новый продукт наградили достойным уровнем графики и интересными локациями.
Evo-rus.com 09:52
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Происшествия
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево
Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
РИА Новости 11:18