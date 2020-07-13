По состоянию на 1 июля текущего года внешний долг России составил $477,229 млрд. Подчеркивается, что данный показатель на 2,89 процента, или на $14,2 млрд ниже показателя на начало 2020 года.

ЦБ: внешний долг России по состоянию на 1 июля сократился на 2,89%

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