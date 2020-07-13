Финансы

Аргументы неделиАргументы неделиЦБ: внешний долг России по состоянию на 1 июля сократился на 2,89%

По состоянию на 1 июля текущего года внешний долг России составил $477,229 млрд. Подчеркивается, что данный показатель на 2,89 процента, или на $14,2 млрд ниже показателя на начало 2020 года.
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Внешний долг России за I полугодие сократился на 3%

ПРАЙМ09:29

Внешний долг России за полгода сократился на $14,2 млрд

REGNUM09:54

Центробанк обновил данные по внешнему долгу России

News.ru09:53

Внешний долг РФ вырос во 2-м квартале на 4,3% - ЦБ

Финмаркет09:50

Внешний долг России за полгода сократился на 14,2 млрд долларов

Телеканал Санкт-Петербург10:30

ЦБ зафиксировал снижение внешнего долга России

Rambler News Service09:29

Внешний долг России на 1 июля сократился на 2,89%

ТАСС09:13
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров

RT на русском 10:53
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
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Армия и оружие

Армения заявила о сбитых азербайджанских беспилотниках на границе

Вооруженные силы Армении сбили несколько беспилотников армии Азербайджана в районе границы двух стран.
Известия 10:48
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

Третьей новинкой для России станет Audi RS Q8, который оснастили четырехлитровым 600-сильным двигатель и 8-скоростной АКПП.
Evo-rus.com 10:46
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Смирнов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 10:31
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Кино

В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин

Piter.tv 08:30
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
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Экономика

S7 предлагает увеличить COVID-субсидии для авиакомпаний

Согласно действующему постановлению правительства, субсидии для авиакомпаний распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Интерфакс 05:29
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Армия и оружие

Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»

Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
ГЛАС.RU 08:35
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Общество

Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
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Шоу-бизнес

Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
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Спорт

Юрченко покинул пост президента ВФЛА

Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает сайт организации.
Газета.Ru 11:12
Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
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Общество

Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
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Экономика

Кудрин определил главный риск финансового рынка России

Одним из основных рисков на финансовом рынке России является доминирование крупных государственных институтов, уверен глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 09:37
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Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
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Футбол

Президент ФК «Ростов» опроверг информацию об уходе Валерия Карпина

Ростов-на-Дону, 13 июля 2020, 15:04 — REGNUM Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц опроверг появившуюся в ряде интернет-изданий информацию о смене руководства в команде.
REGNUM 08:04
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Здоровье

Восемь сел Оренбуржья закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что в Оренбуржье на карантин закрыты восемь сел.
Вестирама.ру 09:33
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Политика

Зеленский отозвал проект постановления о местных выборах на Украине

Проект постановления о проведении местных выборов на Украине 25 октября снят с повестки заседания Верховной рады, заявил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук.
Газета.Ru 09:14
Игры

Новые скриншоты Atomic Heart в 4K-разрешении

Судя по снимкам экрана, новый продукт наградили достойным уровнем графики и интересными локациями.
Evo-rus.com 09:52
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Происшествия

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево

Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
РИА Новости 11:18
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