Финансы

Аргументы неделиАргументы неделиЦБ: внешний долг России по состоянию на 1 июля сократился на 2,89%

По состоянию на 1 июля текущего года внешний долг России составил $477,229 млрд. Подчеркивается, что данный показатель на 2,89 процента, или на $14,2 млрд ниже показателя на начало 2020 года.
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Внешний долг России за полгода сократился на 14,2 млрд долларов

Телеканал Санкт-Петербург10:30

Россия сократила внешний долг

ГЛАС.RU10:27

Внешний долг России на 1 июля сократился на 2,89%

ТАСС09:13

Внешний долг РФ вырос во 2-м квартале на 4,3% - ЦБ

Финмаркет09:50

Внешний долг России за I полугодие сократился на 3%

ПРАЙМ09:29

ЦБ зафиксировал снижение внешнего долга России

Rambler News Service09:29

Центробанк обновил данные по внешнему долгу России

News.ru09:53
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Здоровье

В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
1K
Здоровье

Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 3 августа

Приступить к третьему этапу снятия ограничений пока не получается из-за высоких темпов распространения инфекции.
СеверИнформ 09:24
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной.
РИА Новости 05:57
2,2K
Общество

Завершился допрос обвиняемого в госизмене Сафронова

Следователи завершили допрос советника главы Роскосмоса Ивана Софронова, обвиняемого в госизмене, с защиты взята подписка о неразглашении, сообщил адвокат Евгений Смирнов.
Взгляд.ру 10:39
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,7K
Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

Компания "АвтоВАЗ" показала на видео процесс сборки обновленной Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 00:17
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Авто

УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»

Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 09:58
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Единоборства

Лига ACA проведет встречу Емельяненко и Исмаилова перед боем

До долгожданного боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым осталось чуть больше недели.
Юфсбет 07:54
Экономика

Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года

Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
1,4K
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Происшествия

Обыски в петербургских МРЭО выявили самого честного полицейского

Обыски в коммерческих МРЭО Петербурга, прошедшие в городе 9 июля, неожиданно выявили самого честного полицейского из Всеволожского филиала.
Piter.tv 10:07
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Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

Piter.tv вчера в 04:30
1K
Общество

«Норникель» направил 6 млрд руб. на ликвидацию аварии в Норильске

ГМК «Норильский никель» профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на 6 млрд рублей.
News.ru 05:30
3
Общество

В институте Гамалеи раскрыли сроки выпуска вакцины от COVID-19

Гинцбург выразил надежду, что в эти сроки в гражданский оборот поступит "то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать".
Газета.Ru 07:24
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Происшествия

Площадь пожара на складе с краской в Самаре достигла 7,5 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе с краской в Самаре возросла до 7,5 тыс. кв. метров.
ТАСС 10:41
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Спорт

Глава ОКР: аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА

Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
РИА Новости 09:24
Общество

Миллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
62
Экономика

Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.
ТАСС 10:33
3
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 04:36
30
Общество

Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
307
Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Армия и оружие

В Армении заявляют о нескольких сбитых беспилотниках ВС Азербайджана

Вооруженные силы Армении сбили несколько беспилотников азербайджанской армии в районе границы двух стран, сообщил в понедельник глава парламентской постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности Андраник Кочарян.
ТАСС 10:26
5
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Футбол

«Краснодар» намерен купить Кварацхелию у «Рубина»

Sports.ru 09:18
Общество

Девушка осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты»

Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.
РИА Новости 08:23
4
Футбол

«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва

RT на русском 09:04
Шоу-бизнес

Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
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