Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ вновь понизил курс доллара к рублю

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют на 26 мая, понизив доллар и евро по отношению к рублю, следует из данных на сайте регулятора.
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Стоимость доллара и евро снова снизилась

Телеканал 360°08:15

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Доллар и евро выросли на один рубль

Pravda.Ru22 мая в 04:55

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс евро снизился до 77 рублей

РИАМО03:46

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:14, Ашберн

На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
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Политика

Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев

Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам.
Lenta.ru 08:12
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Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
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Общество

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
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Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Коммерсантъ вчера в 21:18
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о росте смертности от коронавируса

В России после пика заболеваемости коронавирусом ожидается подъём смертности, но в целом прогноз для страны по COVID-19 остаётся благополучным.
Клопс 02:37
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Происшествия

В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:57
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Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
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Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии.
Lenta.ru 04:20
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Финансы

Центробанк России не смог помочь российским гражданам

Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам.
Lenta.ru 08:32
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Авто

Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

Дни24 вчера в 05:20
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Армия и оружие

Рогозин рассказал об испытаниях новой баллистической ракеты

Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям.
Вести.Ru 07:03
Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото со второй женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
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Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

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В МИД РФ рассказали о созыве конференции странами — депозитариями ДОН

Москва же заявила, что подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу, судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц.
Известия 09:01
Экономика

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики

Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий».
Рифей-Пермь 03:23
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Общество

Президента Австрии застали в закрытом ресторане

Президента Австрии Алекандра Ван дер Беллена с супругой Дорис Шмидауэр сотрудники полиции задержали на веранде ресторана, который должен быть закрыт в связи с эпидемией.
ToDay News Ufa 02:22
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Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Обсуждение на заседании оперативного штаба Липецкой области по коронавирусу касалось ошибки в данных о числе проведенных тестов на COVID-19, а не числа заразившихся им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Газета.Ru 07:15
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Следственный комитет возбудил уголовне дело о хулиганстве после драки двух пассажиров в самолете, прилетевшем из Сочи в аэропорт "Домодедово".
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США оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти

Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
Lenta.ru 07:50
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Происшествия

Зампрокурора Волгограда задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
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Происшествия

СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе

К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
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Политика

Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции

Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.
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Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
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