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Ведомости
Ведомости

ЦБ вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ru28 сентября в 13:32
Подробнее о событии
Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известиявчера в 18:57
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новости28 сентября в 15:41
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газета28 сентября в 14:24
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфакс28 сентября в 14:30
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАСС28 сентября в 14:12
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМ28 сентября в 13:33
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ru28 сентября в 13:32

На 16% за год выросла стоимость жилья в новостройках в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 29 сентября 2020, 14:45 — REGNUM В Ростовской области во втором квартале 2020 года цены на первичном рынке в среднем по региону выросли на 0,6% в сравнении с показателями за первый квартал, до 53,5 тыс. рублей за квадратный метр.
REGNUMвчера в 07:45
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За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 16 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Интерфакс27 сентября в 16:21

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
2,7K

Сделан шаг к решению одной из главных проблем водородной энергетики

Ученые разработали аморфную наноструктуру (металлическое стекло на основе FeNi), которую можно применять в водородной энергетике в качестве накопителя и хранилища водорода, в том числе в миниатюрных системах с водородным питанием, где подобный накопитель сможет заменить литий-ионную батарею.
Naked Scienceвчера в 11:49
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Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09

The Athletic: Лэмпард накричал на Алонсо из-за его ухода в автобус после замены в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал защитника Маркоса Алонсо после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (3:3). По информации источника, после замены в перерыве встречи футболист принял душ, а затем в одиночестве отправился в автобус.
Матч ТВвчера в 14:24

Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru28 сентября в 06:22
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