ЦБ вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Переход на карты «Мир» откладывается до конца года
Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ru28 сентября в 13:32
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ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»
Интерфакс28 сентября в 14:30