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Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках

Банк России возобновил возможность для финорганизаций продавать наличную валюту гражданам.
РИА Новости
Однако, как уточнил регулятор, банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.
РБК
Ограничительную меру Банк России ввел в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.
РИА Новости
Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса ЦБ на день выдачи.
ТАСС

Подробнее о событии

Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
РИА Новости17:23
ЦБ России вновь разрешил банкам продавать наличную валюту физическим лицам
Lenta.ru23:35
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
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Российские банки возобновили продажу наличной валюты
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ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту россиянам в банках
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