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ЦБ во II квартале 2021 года снизил долю долларовых активов в резервах еще на $23 млрд

Банк России по состоянию на 30 июня 2021 года снизил долю доллара в международных резервах страны, увеличив долю евро и других иностранных валют, следует из материалов регулятора.
ТАСС
Отмечается, что в структуре активов Банка России к категории прочих валют отнесены в том числе активы в иенах (5,7%), канадских (3%), австралийских (1%) и сингапурских (0,3%) долларах.
ПРАЙМ
Отмечается, что за рассматриваемый период величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличилась на $24,3 млрд и составила $585,3 млрд.
ТАСС
Доля золота в резервах сократилась на 1,2 процентного пункта, до 21,7%.
ПРАЙМ

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