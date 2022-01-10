Более никаких подробностей не приводилось, однако всего через несколько дней после публикации в The Sun вездесущие авторы китайского развлекательно-информационного портала Sohu заявили о том, что встреча фрегата и неизвестной российской подлодки обернулась для британских моряков нервным срывом и паникой на борту.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет уверенности, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если стороны заключат соглашение.
Узбекистан способен самостоятельно справляться с локальными террористическими группировками, а если возникнет серьезная внешняя угроза, он может обратиться за помощью к Российской Федерации и так, как союзник.