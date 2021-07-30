РБКЦБ во второй раз за год ужесточит для банков выдачу потребкредитов"Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.РИА НовостиПри калибровке надбавок и оценке регуляторного на банки регулятор учел ожидаемое изменение структуры кредитования за счет роста ПСК на фоне повышения ключевой ставки.ФинмаркетВ крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования - кредиты наличными - регулятор отмечает удлинение сроков кредитования.ТАССИсторические данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком характеризуются существенно более высокими показателями дефолтности.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВТК ЗвездаRT на русскомГазета.RuИзвестияОбщественная служба новостейРосбалтВечерняя МоскваФАНСенатИнформЭкономика сегодняFrank MediaДума ТВDP.RUРБКРамблерПодробнее о событииБанк России повысит надбавки по кредитамNews.ru06:21ЦБ во второй раз за год ужесточит для банков выдачу потребкредитовРБК11:39В России дополнительно усложнят выдачу кредитовLenta.ru10:49ЦБ повысит макропруденциальные требования по необеспеченным потребкредитамТАСС11:07ВТБ в октябре ждет от ЦБ новые меры по ужесточению контроля выдачи потребкредитовПРАЙМ05:57Процесс выдачи кредитов могут усложнить в РоссииФАН05:39ЦБ ужесточит требования к банкам в сфере потребкредитованияВедомости03:55Показать ещёОценить20Поделиться