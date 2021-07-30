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ЦБ во второй раз за год ужесточит для банков выдачу потребкредитов

"Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости
При калибровке надбавок и оценке регуляторного на банки регулятор учел ожидаемое изменение структуры кредитования за счет роста ПСК на фоне повышения ключевой ставки.
Финмаркет
В крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования - кредиты наличными - регулятор отмечает удлинение сроков кредитования.
ТАСС
Исторические данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком характеризуются существенно более высокими показателями дефолтности.
РИА Новости

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