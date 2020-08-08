ЦБ согласился на поэтапную отмену репатриации валютной выручки
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с предложением осуществить поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
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