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Evo-rus.com
Evo-rus.com

ЦБ согласился на поэтапную отмену репатриации валютной выручки

Российский Минфин выступил в роли инициатора либерализации валютного контроля.В источнике
С чего всё началось
Ранее Банк России выступил
 с предложением осуществить поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
Коммерсантъ6 августа в 15:01
Подробнее о событии
Интерфакс

ЦБ вознамерился получать информацию от экспортеров о валютной выручке

Интерфакс6 августа в 15:35
Банки.ру

Центробанк предлагает либерализацию валютного законодательства

Банки.ру6 августа в 04:53
ПРАЙМ

Банк России предложил отменить репатриацию валютной выручки с 2024 года

ПРАЙМ6 августа в 14:19
РБК

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

РБК6 августа в 06:40
Вести.Ru

ЦБ предлагает разрешить компаниям оставлять валютную выручку за границей

Вести.Ru6 августа в 05:22
ТАСС

ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

ТАСС6 августа в 04:59
Коммерсантъ

ЦБ хочет собирать финансовую информацию крупнейших экспортеров

Коммерсантъ6 августа в 15:01

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфакс14:00
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Кто победил на выборах в Белоруссии? За Лукашенко проголосовали 97%!

«Опросы на выходах с избирательных участков голосующих досрочно на выборах президента граждан Республики Беларусь дают 97 % за действующего президента Александра Лукашенко», - об этом сообщает «Белорусский инсайдер».
Avia.pro09:43

Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.
News.ru13:31
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