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ЦБ возобновит торги на рынке акций МосБиржи после почти месячного перерыва

После почти месячного перерыва ЦБ принял решение возобновить торги на рынке акций Мосбиржи 24 марта, будут доступны 33 самые ликвидные бумаги, говорится в сообщении Банка России.
Интерфакс
Среди акций, которые будут участвовать в торгах: AFLT («Аэрофлот»), CBOM (Московский кредитный банк), DSKY («Детский мир»), GAZPГазпром»), GMKN («Норильский никель»), MOEX (Московская Биржа), ROSN («Роснефть»), RTKM (Ростелеком), SBER (Сбербанк), TATN (Татнефть) и VTBR (ВТБ).
Парламентская газета
Детали по режиму работы биржи на последующие дни будут уточняться дополнительно, подытожили
 в Банке России.
Вечерняя Москва
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что торги на Мосбирже были приостановлены, «чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации».
Парламентская газета

Подробнее о событии

ЦБ решил 24 марта провести торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи
РИА Новости08:34
ЦБ объявил об открытии торгов акциями на Мосбирже
РБК08:16
ЦБ РФ откроет торги акциями на Мосбирже 24 марта
Smotrim.ru07:44
ЦБ возобновит торги на рынке акций МосБиржи после почти месячного перерыва
Интерфакс07:52
Мосбиржа возобновит торги 33 акциями 24 марта
Коммерсантъ07:48
ЦБ объявил об открытии торгов ценными бумагами на Мосбирже
Ведомости08:08
24 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями*, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX)
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