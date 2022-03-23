ИнтерфаксЦБ возобновит торги на рынке акций МосБиржи после почти месячного перерываПосле почти месячного перерыва ЦБ принял решение возобновить торги на рынке акций Мосбиржи 24 марта, будут доступны 33 самые ликвидные бумаги, говорится в сообщении Банка России.ИнтерфаксСреди акций, которые будут участвовать в торгах: AFLT («Аэрофлот»), CBOM (Московский кредитный банк), DSKY («Детский мир»), GAZP («Газпром»), GMKN («Норильский никель»), MOEX (Московская Биржа), ROSN («Роснефть»), RTKM (Ростелеком), SBER (Сбербанк), TATN (Татнефть) и VTBR (ВТБ).Парламентская газетаДетали по режиму работы биржи на последующие дни будут уточняться дополнительно, подытожили в Банке России.Вечерняя МоскваГлава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что торги на Мосбирже были приостановлены, «чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации».Парламентская газетаЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24Дума ТВDaily MoscowЭкономика сегодняИзвестияАМИТЕЛРБК ИнвестицииГлавный региональныйT24Бизнес журналКапитал страныForbesПрофильПятый каналФАННовая газетаРосбалтЦарьградDaily StormИА Красная ВеснаРБКЦентральная Служба НовостейАБНRuposters.ruПодробнее о событииЦБ решил 24 марта провести торги 33 акциями, входящими в индекс МосбиржиРИА Новости08:34ЦБ объявил об открытии торгов акциями на МосбиржеРБК08:16ЦБ РФ откроет торги акциями на Мосбирже 24 мартаSmotrim.ru07:44ЦБ возобновит торги на рынке акций МосБиржи после почти месячного перерываИнтерфакс07:52Мосбиржа возобновит торги 33 акциями 24 мартаКоммерсантъ07:48ЦБ объявил об открытии торгов ценными бумагами на МосбиржеВедомости08:0824 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями*, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX)КМВ Новости07:42Показать ещёОценить534Поделиться