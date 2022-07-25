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ЦБ возобновит выпуск купюр номиналом 5 и 10 рублей

Центральный Банк России намерен возобновить к концу года выпуск десятирублевых бумажных купюр образца 1997 года, печать которых прекратили в 2013-м.
РБК
В ЦБ считают, что возвращение купюр низких номиналов снизит расходы на производство наличных денег.
РЕН ТВ
Выпуск десятирублевых банкнот образца 1997 года был прекращен в 2013 году, пятирублевых — в 1998-м.
Коммерсантъ
Белов подчеркнул: речи о замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей купюрами не идет.
Известия

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