Счетная палата отклонила законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц", предусматривающий увеличение НДФЛ до 18% для граждан, доходы которых составляют 50 млн руб. в год и более.